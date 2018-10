Alex Velea, pus la punct: „Baaai, Acces Direct? S-a dus dracu toata baietia din tine…jenant!”

alex velea

De cateva luni, Alex Velea a devenit co-prezentator la Acces Direct. Fanii il pot vedea la Antena 1 la emisiunea care intra in cel de-al optulea an cu Simona Gherghe in calitate de prezentator. Ea a preluat emisiunea Acces Direct in 2010, dupa ce aceasta a fost prezentata de Madalin Ionescu.

Nu toti fanii au apreciat faptul ca Alex Velea a ales sa fie co-prezentator la Acces Direct. Un fan i-a dat un comentariu acid la una dintre cele mai recente postari ale sale, de pe Facebook.

„Baaaaiii, Acces Direct??? S-a dus draq toata baietia din tine…jenant!”, i-a scris un fan lui Alex Velea.

„Mi se pare o provocare!”

Incepand din 27 august, Simona Gherghe prezinta emisiunea „Acces Direct“, de la Antena 1, alaturi de cantaretul Alex Velea.

„Sunt nerabdatoare sa incep noul sezon, pentru ca va fi o provocare mare si pentru mine, de data asta. Imi doream de multa vreme un partener de prezentare si, iata ca acum, in cel de-al noualea an la carma emisiunii, se va intampla acest lucru. E un personaj foarte iubit de public si abia astept sa facem echipa. Sunt convinsa ca ne vom intelege excelent!”, spunea atunci Simona Gherghe.

„Sunt emotionat. Mi se pare o provocare. Si imi doream de mult o asemenea expunere“, a dezvaluit cantaretul. Inainte sa ia aceasta hotarare, Alex Velea spune ca s-a sfatuit cu iubita sa, Antonia, si cu managerul sau. „Antonia mi-a atras atentia ca nu sunt prea punctual si a incercat sa ma convinga ca acesta e un job si ca va trebui sa vin in fiecare zi la serviciu“, a declarat Alex Velea.

