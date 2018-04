Alexandra traieste o drama! Tanara care si-a scos la vanzare virginitatea a incercat sa se sinucida

Alexandra khefren google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanara care acum doi si-a scos virginitatea la vanzare socheaza cu o serie de declaratii foarte grave. Alexandra Khefren, pe numele real Oana Raducu, spune ca licitatia pentru virginitate si tot ce a urmat nu a fost decat o mascadarda pusa la cale de site-ul de escorte. In urma scandalului in care a fost tarata la numai 18 ani, tanara a cazut in depresie si a vrut sa se sinucida. “Mi-am pierdut familia, prietenii, tot. Am intrat intr-o depresie cumplita. Pur si simplu am clacat. Dumnezeu a fost alaturi de mine pentru ca altfel nu stiu ce as fi facut. De asemenea, am intalnit dragostea vietii mele chiar cu o zi inainte sa ma sinucid“, a spus tanara la o emisiune tv, potrivit Libe ...