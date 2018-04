Alexandru Arsinel a avut discutii cu fiica Stelei Popescu, dupa moartea acesteia. A ”inlocuit-o” pe scena cu acordul familiei

Actorul a marturisit ca a luat legatura cu familia fostei sale colege de scena, pentru a pune la punct mai multe aspecte. Alexandru Arsinel a avut discutii cu fiica Stelei Popescu despre textele pe care le interpreta regretata actrita.

Alexandru Arsinel si Stela Popescu au petrecut nu mai putin de 40 de ani impreuna, pe scena.

Formau unul dintre cele mai indragite si apreciate cupluri, chiar si cand cei doi trecusera cu mult de varsta pensionarii. Doar moartea i-a putut desparti, iar disparitia fulgeratoare a Stelei Popescu l-a dat peste cap pe Arsinel. Actorul a continuat insa sa joace alaturi de alte partenere, care au inlocuit-o pe Stela Popescu. Totul s-a facut insa cu ”acordul” familiei. Mai precis, Alexandru Arsinel a avut discutii cu fiica Stelei Popescu, Doina Maximilian, pe marginea textelor pe care le interpreta actrita.

”Au fost probleme legate de texte, discutii normale, ca sa putem folosim in continuare textele lui Maximiliam. Nu am avut decat o relatie foarte buna. Am lucrat 40 de ani impreuna cu Stela, a fost ca intr-o familie”, a marturisit acesta pentru Libertatea.

Altfel, cu cateva luni inainte de moartea actritei, Stela Popescu si Alexandru Arsinel isi faceau planuri sa-si schimbe partenerii de scena, pentru a face trecerea intre generatii si a da sansa si altor actori mai tineri sa joace alaturi de ei.

Cand se va retrage de pe scena Alexandru Arsinel

Recent, Alexandru Arsinel a vorbit si despre momentul in care se va retrage despre scena. Chiar daca are 78 de ani si a avut mai multe probleme de sanatate, actorul nu are de gand sa o faca prea curand.

”Am tot timpul spectacole, repetitii. Cand nu am sa o mai pot face, o sa ma retrag. Nu vreau insa sa ma agat de aceasta idee ca te descurajeaza. E bine sa-ti pastrezi optimismul”, a spus acesta.

In ceea ce priveste conducerea teatrului ”Constantin Tanase”, acesta va ramane la carma institutiei cel putin pana in 2019.

”Contractul cu primaria este pana in 2019. Apoi se va da iar concurs si voi primi si un calificativ care sa-mi permita sau nu sa mai raman”, a adaugat Arsinel.

