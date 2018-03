Alexandru Arsinel s-a dezlantuit in direct la TV: "Mincinosi ordinari! Scoateti-ma de acolo cu poza aia de mort!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scandal imens cu Alexandru Arsinel in prim-plan, in direct la Romania TV. Actorul a lansat acuzatii grave dupa ce s-a zvonit ca ar avea probleme mari de sanatate. Arsinel s-a dezlantuit pur si simplu si a decis sa spuna totul despre starea sa. "E o minciuna ordinara. Mai intai, ma intrebati si pe urma dati informatia. Astia vor sa ma omoare. Am o gramada de spectacole. Sa mediatizati acesti mincinosi ordinari si sa ii demascati. Ma duc la Sinaia de sarbatori si speram sa petrecem la Manastirea Sinaia ca in ultimii ani. Sunt bine, hranesc vacile. Nu am nimic, scoteti-ma de acolo cu poza aia de mort. Daca as fi ajuns la dializa, eram langa Stela Popescu acum", a spus Arsinel. CITESTE SI: Alexandru Arsinel rupe ta ...