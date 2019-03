Alexandru Cumpanașu: Papa Francisc - agent electoral al UDMR?

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpănașu, e de părere că vizita în România a Papei Francisc și pelerinajul acestuia în maghiarime ar fi de fapt un adevărat turneu electoral în favoarea UDMR:

”Papa Francisc - agent electoral al UDMR?!. Sa cred oare ca Papa care are la dispozitie toata istoria lumii si toate serviciile secrete la picioare este doar naiv si nu stie ce efect va avea asupra viitorului Transilvaniei "popasul" Sau de la Sumuleu unde isi anunta prezenta cetateni de etnie maghiara nu doar din Romania dar si din Ungaria?!. NU. Soarta Romaniei este decisa de mult timp. Asa in timpul campaniei de ochii lumi unii lideri romani se mai fac ca inteleg planul Occidentului impreuna cu Rusia pentru Romania. Ma uluieste in ce hal a ajuns Papalitatea: ce diferenta intre Papa Paul si Francisc! Cam aceeasi diferenta precum intre Patriarhul Teoctist si Daniel. Superficiali, grandomani, fara har si inspiratie pt popor si popoare. Acum inteleg mult mai bine insistentele manipulative a unora pt ca eu sa sustin infiintarea liceului maghiar din Targu Mures in numele Vaticanului...ei bine iata ca era adevarul: Papa vine sa-si "sustina" soldatii catolici. Ce va face PF Daniel?!. Politicienii nu conteaza in ecuatia asta. Nu-i asculta nimeni. Intreb BOR: cum aparati romanismul in Harghita, Covasna si Mures?!”, susține Alexandru Cumpănașu pe Facebook.