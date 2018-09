Alexandru Cumpanașu, președintele CNMR: `Tupeul liderilor UDMR nu are limite! Sa inteleaga ca SINGURA limba oficiala este limba romana!`

Președintele CNMR, Alexandru Cumpănașu, îi critică dur pe liderii UDMR pentru refuzul lor de a susține Ordonanța de Guvern Nr.9 prin care orele de limba română se predau de cadre didactice la invatamantul primar cu studii superioare de specialitate:

”Acesti TRADATORI trebuiesc judecati pentru TRADARE sau alungati din Romania. Ce sa vedeti? UDMR nu este de acord cu un OG 9 care precizeaza clar ca orele de LIMBA ROMANA se vor preda de acum de cadre didactice la invatamantul primar cu studii superioare de specialitate. Liderul CJ Covasna nu este de acord!. Serios?!?. Dar TU in ce tara traiesti? UNGARIA? TUPEISTULE!. Pozitia CNMR:

"Tupeul liderilor UDMR nu are limite!!. Felicit si sustin total OG 9 initiata de Ministerul Educatiei Nationale prin care a fost introdusa OBGLIGATIVITATEA predarii limbii romane la unitatile de invatamant cu predare in limba minoritatilor de catre cadre didactice care au absolvit studii superioare de specialitate. Este o masura extrem de importanta iar tupeul prededintelui CJ Covasna intrece orice limite. Liderii UDMR sa nu uite sa citeasca bine Constitutia si sa inteleaga ca SINGURA limba oficiala este limba romana!!!. CNMR sustine total initiativa MEN prin care la gimnaziu profesorii vor trebui sa aibe studii superioare de specialitate pentru a preda limba romana la clasele cu etnici minoritari si personal felicit curajul MEN, al Ministrului Educatiei si Guvernului pentru promovarea acestui act normativ. Romania trebuie sa-si apere IDENTITATEA iar in Harghita, Covasna si Mures limba romana devenise o limba straina, fiind predata de tot felul de persoane neavizate, unii dintre acestia necunoscand in calitate de dascali Limba Romana pe care o predau, doar limba maghiara"”, susține Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.