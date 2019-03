Alexandru Cumpanașu revine pe sticla cu o noua emisiune

De mâine debutează o nouă emisiune realizată de Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României. Este o emisiune care va fi difuzată de la 12.40 la România TV, dar e posibil ca în viitor ea să fie difuzată și pe alte posturi TV fiind pre-realizată în studiourile CNMR.

”EU-ROMANIA : Dragi prieteni, maine la 1240 pe Romania TV debuteaza o noua emisiune marca Alexandru Cumpanasu si realizata in studiourile Coalitiei Nationale pt Modernizarea Romaniei. Detinem Presedintia UE dar stim prea putin despre istoria UE, institutiile acesteia, fondatorii si viitorul ei. Aceasta prima editie este dedicata perioadei de inceput: lui Adenauer, De Gaule, Monnet sau Schuman. Este o emisiune apolitica si care va fi difuzata de Romania TV in prima faza dar suntem in discutii cu alte 2 posturi TV pt difuzare fiind inregistrata in STUDIOURILE CNMR!”, anunță Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.