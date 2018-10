Alexandu Mitrița a explicat de ce a caștigat U Craiova meciul cu FCSB: 'Așa a vrut domnul Ilie Balaci sa se intample'

Mijlocaşul Alexandu Mitriţă a declarat că aşa a vrut Ilie Balaci, ca echipa sa, CSU Craiova, să fie condusă în minutul 8, apoi să revină şi să câştige meciul cu FCSB, informează News.ro.

"Nu trebuie să mai spunem cui dedicăm această victorie. Nu conta cum câştigăm în seara asta, trebuia să câştigăm. Ne-am luptat de la primul minut până la ultimul. Îi dedicăm victoria domnului Ilie Balaci, a fost un exemplu pentru noi, toţi. Nu mai am cuvinte. Am primit gol în minutul 8. Aşa a vrut domnul Ilie Balaci să se întâmple, să primim gol în minutul 8 şi apoi să ne revenim şi să marcăm două goluri. E o seară bună pentru mine, ne bucurăm, dar e tristă în acelaşi timp, pentru toată lumea. Ne-a spus la pauză... Am intrat în vestiar: am primit un gol în minutul 8, ăsta a fost un semn de sus. Ne-am încurajat unul pe altul şi am intrat pe teren şi am demosntrat că am meritat în această seară victoria. A fost un discurs, nu numai eu l-am ţinut, toată echipa şi cei străini au fost şi ei afectaţi, am fost în seara asta ca o familie, toţi, în tribună. Le mulţumim celor din tribună, au fost excepţionali, cu 30.000 de oameni să scandeze numele echipei, să scandeze numele lui Balaci, e o bucurie imensă să joci pe un asemenea stadion. Nu ne gândim la titlu, ne aşteaptă un meci cu Astra şi trebuie să continuăm să câştigăm. Dacă com fi în luptă pentru titlu, vom trage să-l luăm", a declarat Mitriţă, la Telekom Sport.

El a povestit ce discutat ultima dată cu Ilie Balaci: "Am fost la o petrecere, la o masă împreună. Mi-a spus că am momente când ies din joc şi mi-a spus că dânsul când juca se distra pe teren. Asta trebuie să fac şi eu când joc, să mă distrez pe teren. Apreciez aceste cuvinte şi vor rămâne etern în inima mea. Chiar nu mă intersează cum am jucat în această seară, important era să câştigăm şi am câştigat, nu contează cum am jucat. Nu am făcut o partidă extraordinară, dar a câştigat echipa."

Formaţia CSU Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa FCSB, într-un meci din etapa a XII-a a Ligii I, la care a fost omagiat Ilie Balaci. Oaspeţii au jucat în inferioritate numerică pe final, Junior Morais fiind eliminat, iar Cristian Bălgrădean a apărat un penalti.

Au marcat Elvir Koljic ’50 şi Matteo Fedele ’72 pentru craioveni, respectiv Renato Kelic ‘8 (autogol) pentru FCSB.

În minutul 87, Cristian Bălgrădean a apărat un penalti executat de Koljic, acordat după un henţ în careu al lui Junior Morais. Junior Morais a fost eliminat.

Meciul a fost oprit în minutul 8, la scorul de 0-1, pentru ca spectatorii să-i aducă un omagiu fostului internaţional Ilie Balaci, decedat duminică dimineaţă. În cea mai mare parte a carierei lui de fotbalist, Balaci a purtat numărul 8 pe tricou.

Din nefericire pentru gazde, înainte, Kelici (CSU Craiova) a deschis scorul chiar în minutul 8, marcând în propria poartă.