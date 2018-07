Alibec nu s-a remarcat in meciul cu Politehnica Iasi, dar a ''punctat'' la capitolul distractie! S-a distrat intr-un club din Iasi

Denis Alibec google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul Denis Alibec, 27 de ani, a jucat sambata primul meci in tricoul Astrei, dupa revenirea la formatia din Giurgiu, care a platit 1,4 milioane de euro pentru a-l aduce la FCSB. Fotbalistul a fost rezerva la startul partidei din Iasi si a intrat in minutul 72. In cele 20 de minute jucate, Alibec s-a remarcat doar in final, cand a executat o lovitura libera in zid, de la 16 metri. Poli Iasi - Astra Giurgiu 1-1. Astra salveaza un egal pe final de meci la Iasi, printr-un penalti Dupa meci, jucatorul s-a relaxat in unul dintre cele mai apreciate cluburi in aer liber din Iasi. Denis Alibec a fost surprins in jurul orei 03:00 dansand in ploaie alaturi de niste rude din oras, simtindu-se foarte bine. Fotb ...