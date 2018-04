Alimente care imbunatatesc memoria si ajuta creierul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sanatatea mintala este strans legata de alimentatie. Consuma alimente care stimuleaza creierul si adopta obiceiuri zilnice sanatoase. Pierderea memoriei nu tine cont de varsta. Prin urmare, trebuie sa iei masuri din timp pentru a-ti mentine creierul sanatos. Unul dintre cele mai benefice obiceiuri este consumul de alimente care imbunatatesc memoria si functiile cognitive. Pierderea memoriei este cauzata de lipsa de vitamine (in special complexul B) si aminoacizi. Alimentatia joaca un rol important in ceea ce priveste slabirea memoriei si a functiilor cognitive. Este indicat sa consumi alimente bogate in antioxidanti, proteine si acizi grasi esentiali. Efe ...