Alimente cu care ne sinucidem incet și sigur

Hrana pe care o cosumăm are o contribuție majoră adesea la scurtarea zielor noastre. Așa că atenție la porția zilnică de autodistrugere. Iată câteva din alimentele pe care ar trebui să le evaluăm cu atenție: Alimentele procesate Alimentele procesate sunt de evitat in totalitate, in opinia nutritionistului timisorean Carmen Vizman. „Branza topita se face in […] Articolul Alimente cu care ne sinucidem încet și sigur apare prima dată în AM Press.