Alin Aivanoaei intervine in scandalul din Consiliul Judetean! Maricel Popa, o abordare populista

Alin Aivanoaei si Maricel Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consilierul judetean PMP, Alin Aivanoaei, intervine in scandalul momentului din cadrul sedintei de ieri din Consiliul Judetean Iasi. Liderul consilierilor PMP Iasi a declarat, intr-o postare pe o retea de socializare, faptul ca doreste sa traga un semnal de alarma cu privire la conduita condamnabila pe care Maricel Popa o afiseaza. In continuarea postarii, Alin Aivanoaei, sanctioneaza gestul incalificabil pe care seful CJ Iasi l-a facut folosindu-se de imaginea unor copii. Legea junglei la CJ Iasi! Batausul Mircea Manolache vrea sa revina in ATOP. Intelegeri dubioase cu Maricel Popa? '' Simple precizari referitoare la sedinta din 22.03.2019 Doresc sa trag un semnal de al ...