Alin Lungu, director sportiv la Stiinta Miroslava

Clubul sportiv Stiinta Miroslava a oficializat venirea lui Alin Lungu in componenta staff-ului administrativ. Galatean la origine, fostul jucator de fotbal, in varsta de 34 de ani, ce a evoluat la Politehnica Iasi, Cetatea Suceava, Gloria Buzau si Dunarea Galati, si-a intrat deja in rol ocupand pozitia de director sportiv si a fost deja prezent in primele 3 partide din acest retur pe banca alb-albastrilor. Stiinta Miroslava a reluat pregatirile. Pe ce posturi vrea întariri antrenorul Viorel Frunza. Iesenii merg în cantonament la Tarlungeni "Sunt foarte incantat de noua pozitie si cred ca voi putea aduce un plus grupului de la Uricani. Vreau sa fiu liantul dintre partea tehnica si ...