Alina Bica a cerut audienta la seful Inerpol Costa Rica cu catevaluni inainte sa fie arestata

Alina Bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut audienta la seful Interpol Costa Rica, cu cateva luni inainte sa fie arestata. „S-a dus la el, i-a spus exact unde sta, numarul de telefon si daca are vreodata nevoie de ea sau de Elena sa le contacteze si se prezinta”, a dezvaluit logodnicul Elenei Udrea. Vezi si: Logodnicul Elenei Udrea, interviu INECENDIAR: "Cand ai un statut de refugiat ai anumite drepturi: o identitate protejata, o casa conspirativa in masura in care doresti si protectie" „Actiunea pe care ei (Interpol - n.red.) au facut-o in ziua respectiva n-am inteles-o, mai ales ca am vazut si eu iesirea public a sefului Interpol in care a zis ca le intercepta si stia ...