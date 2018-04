Alina Bica are statut de refugiat in Costa Rica

Alina Bica

Alina Bica are si ea statut de refugiat in Costa Rica, sustine avocatul acesteia. In fata instantei, aparatorul lui Bica a cerut ca aceasta sa fie audiata prin videoconferinta si a anuntat ca fosta sefa a DIICOT urmeaza sa fie operata la coloana.

"Pacienta are o leziune post-traumatica in zona lombara. Pentru aceste leziuni necesita un tratament cu anumite ventuze. Urmeaza sa faca o interventie chirurgicala la coloana. Nu se poate transporta cu avionul trei luni, ii este interzis. Nu sunt vase de croziera care traverseaza acum Oceanu Atlantic, nu poate veni", a explicat avocatul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.