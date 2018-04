Alina Bica calca pe urmele Elenei Udrea. Fosta sefa DIICOT, statut de refugiat politic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul procuror-sef al DIICOT, Alina Bica, merge pe urmele Elenei Udrea. Dupa ce au plecat impreuna in Costa Rica, Alina Bica a cerut si ea statut de refugiat politic. Avocatul Alinei Bica a explicat in fata judecatorilor de la ICCJ ca aceasta are statut de refugiat politic in Costa Rica inca din luna ianuarie a acestui an si a solicitat ca Alina Bica sa fie audiata de judecatori prin videoconferinta. CITESTE SI: Fuga Alinei Bica si Elenei Udrea in Costa Rica a pornit un scandal monstru la MAE. Ambasadorul Romaniei a fost demis Elena Udrea si Alina Bica, doua dintre cele mai puternice femei in regimul Traian Basescu, au fugit din Romania! Au ajuns in Costa Rica, unde fostul ministru a cerut, deja, regim de ...