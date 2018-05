Alina Bica și-a devoalat STRATEGIA: Ce a pregatit pentru SRI și DNA și cum i-a uluit pe judecatori

Fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, le-a cerut luni magistraţilor, prin intermediul avocatului, să fie audiată prin videoconferinţă în dosarul în care este acuzată de favorizarea omului de afaceri Horia Simu, depunând la instanţă mai multe documente medicale, potrivit cărora s-ar afla în imposibilitatea de a se deplasa la proces.

La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei a avut loc un nou termen în dosarul în care fosta şefă DIICOT, Alina Bica, este acuzată de favorizarea făptuitorului, în legătură cu intervenţii pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu.

Avocatul acesteia a depus la instanţă mai multe documente medicale, potrivit cărora Bica se află în imposibilitatea de a se prezenta la proces, solicitând audierea ei prin videoconferinţă, scrie agerpres.ro.

"Alina Bica vrea să dea o declaraţie în acest dosar. Ea nu se poate prezenta la proces. Am un set complet de documente medicale care atestă imposibilitatea prezenţei doamnei Bica. Îi este interzis să facă călătorii. Este în imposibilitatea de deplasare din cauza unor afecţiuni la nivel lombar. Nu are voie cu avionul. Cursele transatlantice s-au desfiinţat de 50 de ani, nu mai erau profitabile. Depun documente, potrivit cărora din ianuarie 2018 are un carnet provizoriu de refugiat. La acest moment, în realitate, ea nu poate părăsi teritoriul costarican. Statutul provizoriu expiră pe 30 ianuarie 2019. În baza statutului refugiaţilor stabilit de Convenţia de la Geneva, cerem să fie audiată din Costa Rica prin videoconferinţă", a precizat apărătorul fostei şefe a DIICOT.

El a mai solicitat Înaltei Curţi să ceară DNA să informeze dacă s-au efectuat acte de urmărire penala în colaborare cu SRI.

Instanţa a rămas în pronunţare asupra solicitărilor şi a stabilit termenul final al procesului pe data de 11 iunie, după ce apărătorul fostului şef al ANAF, Şerban Pop, nu s-a putut prezenta la proces din cauza unor probleme medicale.

În septembrie 2015, Alina Bica şi fostul şef al ANAF, Şerban Pop, au fost trimişi în judecată de DNA privind primirea de mită pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu.

Potrivit DNA, în anul 2014, Şerban Pop a primit de la Horia Simu suma totală de 230.000 euro (cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară), pentru a interveni la nivelul conducerii DIICOT în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal care îl privea pe omul de afaceri. O parte din aceşti bani ar fi ajuns la Alina Bica, prin intermediul lui Ionuţ Mihăilescu, la acea dată consilierul ei.

"La 8 noiembrie 2014, Alina Bica, în calitate de procuror-şef al DIICOT, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar (denunţător în cauză), suma de 17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la Şerban Pop. Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost dată de omul de afaceri în tranşe, pe parcursul a opt luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop, pentru ca acesta să o remită în scopul menţionat", susţin procurorii.

Conform DNA, în schimbul banilor primiţi, Alina Bica a determinat înlocuirea procurorului de caz şi a efectuat presiuni asupra unui alt subordonat de-al său (care, potrivit probelor administrate în cauză, a acţionat fără vinovăţie), în scopul pronunţării unei soluţii de clasare în dosarul în care se desfăşurau acte de urmărire penală faţă de Simu, lucru care s-a şi întâmplat ulterior.

