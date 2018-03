Alina Bica, propunere pentru judecatori: ''Va rog sa trimiteti...''

Alina Bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica, sustinand ca are probleme de sanatate si nu se poate deplasa cu avionul in Romania, pentru a participa la procesele in care a fost trimisa in judecata. Cererea a fost facuta la termenul de luni al procesului in care Alina Bica a fost condamnata in prima instanta la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului, scrie agerpres.ro. Avocatul fostei sefe a DIICOT a depus la dosar un document al unui medic din Costa Rica, aprobat si de Colegiul medicilo ...