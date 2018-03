Alina era necasatorita si ani intregi s-a luptat ca sa poate sa adopte un copil. Intr-o zi, directoarea orfelinatului ii vizita pe micuti, cand a dat peste ceva incredibil. Atunci a inteles totul. Ce a urmat este uluitor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alina era necasatorita si ani intregi se luptase cu birocratia sa poata adopta un copil de una singura. Intr-o zi, directoarea orfelinatului ii vizita pe copii, cand a vazut ca micutul Razvan se uita la o poza. Era poza Alinei, care avea o pisica in brate. Cand l-a intrebat pe copil, cine este femeia, acesta i-a raspuns visator: „Este mama mea”. Apoi, directoarea a aflat ca gasise fotografia afara, in timp ce se juca. Cateva minute mai tirziu, doamna Ana se afla in biroul sau, cand Alina si-a facut din nou aparitia. Avea un dosar gros. Nu renuntase la gandul de a adopta. Atunci, directoarea a inteles totul. A intrebat-o: - Si cand vreti sa vizitati copiii? - Eu n-o sa-i vizitez, dna. Ana. O sa adopt primul copil ...