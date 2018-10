Alina Gorghiu neaga ca ar fi semnat protocolul cu Coalitia pentru Familie: Iata cine si-a asumat decizia in 2016

Tânăra din Singapore, dată dispărută în urmă cu doi ani şi descoperită alături de mama ei într-o comună din judeţul Olt, s-a căsătorit cu tânărul oltean pe care l-a cunoscut pe internet. Evenimentul a fost transmis pe o reţea de socializare. S-au căsătorit în Singapore, unde şi locuiesc. „După cinci de ani de luptă pentru […] The post Final fericit în telenovela cu fata din Singapore și olteanul din Vulturești. „După cinci de ani de luptă…” appeared first on Cancan.ro.