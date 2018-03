Alina Munghiu Pippidi: ''Solutia pentru Romania nu vine de la Bruxelles...''

alina mungiu pippidi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Analistul politic Alina Mungiu-Pippidi a afirmat, vineri, la Iasi, ca traim intr-o societate "corupta" in Romania, in sensul ca in diferite domenii si profesiuni exista grupuri care au "monopolizat avantajul economic" si "abuzeaza" de puterea lor pentru a face ca regulile sa le fie favorabile. "Ce se poate face? Este ca grupuri care nu ar vrea sa traiasca asa si care nu vor numai sa capete avantaje de la grupurile astea, cu alte cuvinte sa isi transfere lor rentele, ci care chiar ar fi capabile sa functioneze pe baza de competitie normala si pe merit, sa se asocieze, sa conteste primele grupuri si sa schimbe regulile jocului", a raspuns jurnalistilor Ali ...