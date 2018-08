Alina Mungiu Pippidi: "Aceasta mahala nu reprezinta diaspora!"

Alina Mungiu Pippidi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Aceasta mahala nu reprezinta diaspora! Iata ca iese la iveala ce stie oricine care ia o cursa low-cost, sa zicem Ryan spre Berlin, care e unica alternativa oricum, si asista saptaminal la lupta fetelor teutone inflexibile cu populatia prost platita si prost educata de romani, in coplesitoare proportie din totalul pasagerilor, care calca toate regulile, se preface ca nu pricepe ce i se spune, se aseaza unde nu are voie si face mai mult zgomot decit tot terminalul la un loc. Bine ati venit in lumpendiaspora romaneasca, aceea care conduce in topul precaritatii economice si sociale in mai multe tari europene, ca sa nu mai vorbim de topul educatiei, si care face coada pe 1 august la intrarea in ...