Alina Mungiu Pippidi: Anticipatele sunt intotdeauna o solutie. Alta nu e!

Alina Mungiu Pippidi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Care ar fi solutia la situatia politica actuala, bulversata de protestele violente de pe 10 august, a fost sugerata de Alina Mungiu Pippidi, care a raspuns unor intrebari lui Ionut Cristache, in emisiunea Romania 9, de la TVR 1. Lagat de protestul urmat de violente al diasporei, Ionus Cristache i-a amintit politologului Alina Pippidi de reactia lui Malin Bot care a spus ca ”l-a vazut pe Dragnea tragand cu tunul cu apa in manifestanti”, precizand ca ii pare ceva in neregula cu atitudinea asta. Atac la Malin Bot ”E in neregula cu cineva care se duce si demonstreaza alaturi de Malin Bot! Si nu-si pune intrebarea de ce acum 5 ani Malin Bot era in fruntea celor care ne demascau pe no ...