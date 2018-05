Alina Mungiu-Pippidi, despre Victor Ponta: Gata, NU mai este

Alina Mungiu Pippidi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alina Mungiu-Pippidi realizeaza o analiza ''la rece'' a situatiei in care se afla justitia din Romania. Pippidi foloseste drept reper, pentru aceasta analiza, achitarea lui Victor Ponta. Asa cum era de prevazut, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis achitarea fostului premier Victor Ponta, acuzat de infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor in dosarul Turceni-Rovinari in care era platit de asociatul sau, Dan Sova, care avea contract de asistenta juridica cu combinate energetice de stat. Fostul director al Complexului Energetic Turceni, Dumitru Cristea, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru ...