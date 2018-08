Alina Mungiu se intoarce: Atac la romanii din strainatate, Iohannis, Opozitie pe tema sloganului anti-PSD

Dupa ce Alina Mungiu-Pippidi i-a atacat in termeni extremi de duri pe romanii din strainatate care vor participa la mitingul de pe 10 august, in a articolul Aceasta mahala nu reprezinta diaspora!, ea lanseaza un alt doilea atac.

De data asta, nu infiereaza doar diaspora, ci si Opozitia ori atitudinea presedintelui Iohannis.

Alina Mungiu-Pippidi, in romaniacurata.ro, sub titul PSD versus Partidul Muie PSD. O alegere curat europeana: …Sloganul (M… PSD -n.n.) e intre timp scris pe tricouri, masini si asfalt, adica locurile de predilectie unde citeste romanul de cind nu mai intra prin librarii si Kindle e depasit. Ca veni vorba, numarati citi romani in avioanele low cost (cu care mergem cu totii, asta e economia de scara, pe multe rute nu sunt alte avione) citesc carti sau macar ziare (orice ziare). Adica acele apucaturi care se coreleaza cu o cultura democratica. Ca foi volante, chiar sub forma Facebook, citeau si baietii cu camasi maro, care erau si ei foarte angajati politic si care sunt redescoperiti la Roma, Munchen si la Bucuresti …

In sfirsit, bine ca s-a gasit o solutie! S-au alaturat Ludovic Orban si Klaus Iohannis, ca cine nu are idei proprii nu prea are de ales decit sa se suie in orice trece, chit ca nu trece decit masina cu gunoi…

…au facut titluri de ziare tipind la mine ca de ce nu ma alatur Muie PSD. Au gasit si raspunsul: din elitism! Altfel, ce om rational nu s-ar alatura, avind in vedere cite rezolva asta? Pe Mircea Cartarescu l-au si convins sa isi ia delimitarea inapoi, altfel o parte din gunoi se varsa spontan la el pe Facebook. Ca asa inteleg democratia opozantii lui Dracnea. Stai sa vezi cind vin ei la putere. Cit priveste pe Ciolos si altii care ar mai putea avea idei proprii, vedeti acum ce ar putea pati daca ar incerca vreo secunda chiar sa le aiba, in loc sa se lase incolonati in turma Muie PSD. Mai ales ca au mai avut ei mostre si in trecut.

Vine presedintia noastra europeana, la MAE au avut loc, inclusiv cu opozanti (din ONG, USR, etc) discutii pentru planul pentru semestrul european, se string pentru presedintia UE aplicatii pentru evenimente „sub egida” (call-ul e deschis, sunt sute de aplicatii), tara merge mai departe. Guvernata de PSD.

Din cauza excesivei sale generozitati electorale, BNR a ajuns sa isi merite banii luptind lunar cu dobinda sa controleze inflatia. Deconteaza cine e imprumutat. Ce vor face cei care vor guverna dupa PSD cu aceasta masa de oameni care nu isi pot plati creditele, mai ales ca talentatul domn Zamfir a plecat la ALDE? Muie PSD.

Desi exista rapoarte OECD PISA care ne spun exact ce trebuie sa facem in educatie, adica sa desfiintam examenele care creaza un fel gresit de invatare – evaluarea nationala, bacalaureatul in forma actuala – ministerul se lupta cu stafia manualului unic si alte aspiratii devenite deseuri din faza de lansare. La evaluarea nationala copiii au trebuit sa explice de ce ceva e liric si nu epic, si in general sa scrie din memorie comentariile literare vindute de industria de meditatori la romana. Nu e de mirare ca nu citeste nici unul nimic cu asemenea stimulente. Ce sa facem in anul centenarului, cind avem analfabeti functionali creati chiar de profesorimea noastra de romana si unde e societatea civila care sa salveze copiii, ca sa nu ajunga sa traiasca si ei din vinzarea de rable sau ”marketing” pe Internet? Muie PSD.

Pe ultima suta de metri se mobilizara unii sa nu mai dea a doua oara pe nimic gazele si petrolul din Marea Neagra, eram si aici la pretul de dumping al Europei. In loc sa ne preocupam de faza a doua, cum incasam si cheltuim cu folos si transparent banii astia, presedintele a trimis legea la reexaminat. Hai sa mai incercam o data, poate totusi dam gazele pe gratis, in feul asta sabotam n viitoare campanii electorale ale PSD, ca sigur luau ei un comision din fondul de dezvoltare unde vor pune banii. Muie PSD.

Desi nici deficitul, nici datoria externa nu sunt la ora asta o problema, deficitul va creste, ca PSD nu doar a dat prea mult la toata lumea, dar a creat asteptari la grupuri care se simt indreptatite sa vrea si mai mult. Ce facem dupa PSD, de unde taiem, care lasa de la el, etc, unde sunt solutiile sau cine va trebui sa deconteze alegerile? Muie PSD.

Noroc ca primele alegeri care vin sunt cele europarlamentare, unde aceste doua trupe de reprezentati, ai PSD si ai Muie PSD, nu au nevoie sa rezolve aceste subiecte spinoase, ca sunt romanesti si nu europene, si vor excela in subiectele lor favorite, razboiul comercial cu Trump si altele unde sunt supercompetenti. Sigur are SIE niste candidati in civil mai bine pregatiti, reciclati din posterul cu Udrea, cit se mai gindesc PSD si opozantii, ca e stiut, nu poti lasa pe seama partidelor civile democratia nici la nivel national, daramite la nivel european.

