Alina Puscas a aflat sexul bebelusului: "Mihai e distrus!"

Alina Puscas urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara. Actrita a dezvaluit la Antena 1 ce sex va avea cel de-al treilea bebelus. Inca o vedeta de la Antena 1, gravida! A tinut sarcina secreta "Sunt insarcinata a treia oara, va fi si ultima. Nu mai am voie, pentru ca am facut cezariana de la prima, deci, este ultima sansa. Mihai ar fi vrut sa avem gemeni, dar nu ne-a iesit... Este fetita! E distrus Mihai! Glumesc, e distrus la modul ca el visa sa faca o ceata de baieti, nu sa fie dominat de fete, acolo, in casa. Si-acum vom fi eu – Scorpion, Melisa – Scorpion, fata asta – Leoaica. Nu stim ce nume are, de-asta i-am zis doar „fata". Nu am nume, astept propuneri. ...