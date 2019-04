Alina Puscas a dezvaluit sexul bebelusului pe care-l asteapta

Alina Puscas si familia 1

Alina Puscas este insarcinata pentru a treia oara si urmeaza sa nasca in luna august a acestui an. Indragita prezentatoare de televiziune a dezvaluit ce sex va avea bebelusul.

Alina Puscas, in varsta de 33 de ani, a devenit mama pentru prima oara in 2015, atunci cand a adus pe lume un baietel, Alexandru. In 2017 s-a casatorit cu logodnicul sau, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, si a devenit, din nou, mamica, nascand o fetita pe nume Melissa Antonia, iar acum familia se va mari… tot cu o fetita: „Sunt insarcinata a treia oara, va fi si ultima. Nu mai am voie, pentru ca am facut cezariana de la prima, deci, este ultima sansa. Mihai ar fi vrut sa avem gemeni, dar nu ne-a iesit… Este fetita! E distrus Mihai! Glumesc, e distrus la modul ca el visa sa faca o ceata de baieti, nu sa fie dominat de fete, acolo, in casa. Si-acum vom fi eu – Scorpion, Melisa – Scorpion, fata asta – Leoaica. Nu stim ce nume are, de-asta i-am zis doar „fata”. Nu am nume, astept propuneri… A fost o sarcina dificila de la inceput. De fapt, primele doua luni, decembrie si ianuarie, in care m-am simtit foarte rau, tot ce nu am simtit la celelalte doua sarcini am avut acum! Din februarie insa, mi-a trecut ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic”, – a declarat Alina Puscas la Observator.

Alina Puscas a povestit de curand ca sarcina a fost absolut neplanificata si i-a luat prin surpindere pe toti avand in vedere ca vedeta de televiziune lua anticonceptionale in aceea perioada.

