Alina s-a casatorit cu un barbat cu 10 ani mai in varsta. Il vedea galant, protector… adevarul era altul. Intr-o zi s-a intalnit cu o fosta colega de liceu si sa lesine cand a aflat

adela

Ma numesc Alina. Sunt casatorita de putin timp cu un barbat cu 10 ani mai in varsta. M-am gandit mult inainte sa fac acest pas, am avut mai multe relatii esuate si imi doream ceva sigur, am obosit de furtuni emotionale.

L-am gasit pe el, linistit si tandru, dornic de o relatie cu care sa-si petreaca intreaga viata, dar… Tocmai m-am intalnit ”intamplator” cu prietena mea din liceu, care era suparata ca nu ii raspund la mesaje, n-o mai bag in seama. Acelasi lucru as fi avut sa-i reprosez si eu, pentru ca si ea a cam disparut in ceata de ceva timp. Cand, ce sa vezi? Imi arata in telefonul ei o gramada de mesaje pe care eu nu le-am primit niciodata, unele chiar foarte imperative. De unde deduc ca minunatul meu sot imi cenzureaza telefonul, ca altfel nu pot sa-mi explic!!!

E drept ca nu stau tot timpul lipita de aparat, dar nici sa se apuce sa stearga prin el ca si cum ar fi al lui nu-mi convine. Macar daca ar fi fost de la vreun iubit!!! Cine stie cate alte mesaje mi-a mai sters din telefon? Dintr-odata il vad ca pe un tata autoritar, iar barbatul galant si protector a disparut. Sunt extrem de nervoasa, nu stiu cum sa procedez.

Adela raspunde:

Draga Alina, Te inteleg ca esti dezamagita si va fi greu sa-ti recastige increderea dupa un asemenea gest. Pentru inceput, sa-ti schimbi parola la telefon cu una pe care el nu o stie, sau sa-ti iei un telefon care nu se deschide decat cu amprenta ta.

El va trebui sa inteleaga ca, chiar daca iti este sot, nu are drepturi de stapan asupra ta. Nu mai suntem in evul mediu, femeia nu este proprietatea barbatului. Cat despre tine, ai si tu de inteles o lectie: siguranta si stabilitate perfecta in cuplu nu exista. Daca doreai sa intri intr-o relatie si sa te odihnesti, iata ca asa ceva nu se poate. Chiar si in cuplurile care par ”linistite”, lucrurile se afla intr-un echilibru dinamic.

E ca atunci cand mergi pe bicicleta. Daca vrei echilibru, trebuie sa fii in miscare. Cand te opresti, bicicleta nu mai sta in picioare. In cuplu, amandoi evolueaza. Cine stie ce traume are el din fostele relatii, poate a fost tradat si acum e obsedat de control.

Explica-i ca, daca va continua in acelasi fel, te va pierde. Si iarta-l. Daca ai intrat din nou intr-o relatie cu probleme, inseamna ca mai ai de invatat. Asta te tine in priza si te obliga sa te dezvolti. Daca vei fi deschisa la provocari, totul va deveni mai usor.

