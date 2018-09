Alina Vidican, turbata de suparare de cand a aflat ca Valentina Pelinel ar putea fi, din nou, insarcinata cu Cristi Borcea

alina vidican

Vestea ca Valentina Pelinel ar putea fi insarcinata a facut-o pe Alina Vidican sa isi piarda cumpatul, mai ales ca ea spera ca fostul ei sot nu va mai face un copil cu rivala ei.

De ceva zile, stirile mondene indica faptul ca Valentina Pelinel ar putea fi insarcinata, lucru ce ar insemna sa poarte cel de-al doilea copil al ei cu Cristi Borcea, fostul sot al Alinei Vidican.

Si, asa cum era de asteptat, Alina Vidican nu a fost deloc incantata de ideea ca rivala ei o va “egala” si in aceasta privinta, ea avand, la randul ei, doi copii cu fostul actionar dinamovist. Ba chiar mai mult, de ceva vreme se vorbeste si de o posibila nunta in showbiz, Cristi Borcea si Valentina Pelinel fiind subiectul unor asemenea speculatii care, probabil, se vor adeveri.

Si, sustin sursele noastre, Alina Vidican spera ca va ramane, totusi, ultima sotie a lui Cristi orcea si ca fostul actionar dinamovist nu o va face, la nivel de imagine macar, pe Valentina Pelinel sa fie egala ei. Doar ca, in doar cateva zile, toate soerantele ei s-au naruit, otiv pentru care timisoreanca stabilita la Miami a luat foc de suparare. “Din momentul in care a aflat ca Borcea vrea sa divorteze de ea pentru ca Valentina era insarcinata, Alina nu a mai fost atat de suparata. Nimic nu a linistit-o, ea plangand de suparare. Se simte, inca o data, tradata, simte ca a fost uitata complet de Cristi Borcea. E clar, nu va mai veni in Romania in perioada urmatoare, paa nu se va convinge ca ea chiar mai conteaza pentru Cristi, macar ca mama a copiilor lor”, ne-a spus un apropiat de-al familiei Alinei Vidican.

Cristi Borcea, divort dificil de Alina Vidican

Borcea a mai fost casatorit de doua ori pana acum. Cu Mihaela, prima sotie, fostul actionar de la Dinamo are trei copii (pe Patrick si gemenii Angelo si Antonia Melissa), iar din mariajul cu Alina Vidican au rezultat doi copii (Alexandru si Gloria). La casatoria cu Alina, Cristi Borcea l-a avut nas pe Gigi Becali, iar despartirea dintre cei doi a fost extrem de dificila, divortul durand suficient de mult incat sa provoace o groaza de speculatii. La randul ei, Valentina Pelinel a mai fost casatorita cu Cristian Boureanu.

