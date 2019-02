Allianz ar putea incetini programul de rascumparare de actiuni, pentru a finanta achizitii

Allianz, cea mai mare companie de asigurări din Europa, ar putea încetini în 2019 programul de răscumpărare de acţiuni, pentru a face mici achiziţii, a afirmat vineri directorul financiar Giulio Terzariol, transmit Reuters şi Financial Times preluate de Agerpres

Săptămâna aceasta, Allianz a anunţat că va răscumpăra acţiuni de până la 1,5 miliarde de euro în 2019, dar Giulio Terzariol a sugerat că firma germană ar putea încetini ritmul, pentru a finanţa achiziţii."Nu pot da un răspuns definitiv, dar, dacă mă întrebaţi, nu mă aştept să fie inevitabilă o nouă răscumpărare de acţiuni în 2019", a declarat Terzariol pentru Reuters.În 2017, Allianz a răscumpărat acţiuni de trei miliarde de euro şi din nou aceeaşi sumă în 2018.Acţiunile companiei au urcat cu 1,2% vineri, la Bursa de la Frankfurt.De asemenea, Allianz a raportat vineri o creştere a profitului net de 19% în trimestrul patru din 2018, în linie cu estimările analiştilor, şi a revizuit în creştere ţinta de profit operaţional în 2019.Profitul net atribuit acţionarilor a urcat la 1,697 miliarde de euro, în timp ce analiştii se aşteptau la 1,715 miliarde de euro. În trimestrul patru din 2017, compania a obţinut un profit net de 1,427 miliarde de euro.Pe ansamblul anului trecut, profitul operaţional al Allianz a crescut cu 3,7%, la 11,5 miliarde de euro, în linie cu ţinta sa de 11,1 miliarde de euro, plus sau minus 500 de milioane de euro. Pentru 2019, vrea să obţină un profit operaţional de 11,5 miliarde de euro, plus sau minus 500 de milioane de euro.Rata combinată, un indicator al profitabilităţii, a scăzut cu 0,4 puncte procentuale în trimestrul patru din 2018, la 94,1%.Allianz a propus dividende de 9 euro per titlu, faţă de 8 euro anul trecut.Compania germană este prezentă şi pe piaţa din România, prin compania Allianz-Ţiriac Asigurări.