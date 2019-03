Allianz este interesata de brațul de administrare de active al Deutsche Bank

Allianz SE explorează posibilitatea de a fuziona brațul său de administrare a activelor cu DWS Group, deținut de Deutsche Bank AG, pentru a crea un campion național german în gestionarea banilor, scrie Bloomberg, citând surse apropiate acestei analize, scrie Mediafax.

Asiguratorul cu sediul la Munchen se uită la fezabilitatea unui acord cu cel mai mare creditor din Germania, pentru a crea un business care va avea sub administrare un portofoliu de 1,17 trilioane de euro (1,33 trilioane de dolari). DWS are sub administrare 662 de miliarde de euro, iar Allianz Global Investors 505 miliarde de euro.

Deliberările Allianz sunt într-o fază incipientă, astfel că s-ar putea să nu se ajungă la discuții sau la înțelegeri formale.

DWS este una dintre bijuteriile coroanei Deutsche Bank, iar creditorul este reticent în a-și vinde deținerea, care se află într-o unitate listată la bursă.

O astfel de tranzacție ar putea ajuta Deutsche Bank să finanțeze o eventuală fuziune cu Commerzbank AG, fuziune despre care se discută tot mai intens. Creditorul ar trebui să vină cu circa 8 miliarde de euro pentru a acoperi cheltuielile de restructurare și reevaluarea anumitor active, în cazul în care ar decide să fuzioneze cu rivalul său care se află locat la câteva străzi în același oraș, potrivit lui Christian Koch, analist al DZ Bank.

„Dacă Deutsche Bank ar urma să achiziționeze Commerzbank, se vor uita cum să-l finanțeze tranzacția, iar una dintre opțiuni este să-și lichideze participația la DWS”, a declarat Neil Smith, analist la Bankhaus Lampe.

DWS are o capitalizare de piață de 5,6 miliarde de euro, evaluând deținerea de 78% a Deutsche Bank la aproximativ 4,3 miliarde de euro. Deutsche Bank le-a cerut deja acționarilor aproximativ 30 de miliarde de euro, în ultimul deceniu, ceea ce face vânzarea unui activ ca DWS potențial acceptată.

Deutsche Bank ar putea să fie nevoită să-și vândă acțiunile DWS pentru cel puțin 32 de euro pe acțiune pentru a evita o scădere a valorii înregistrate în bilanțul creditorului, potrivit persoanelor familiarizate cu informațiile. Acțiunile DWS au închis vineri la 27,95 euro.

Reprezentanții pentru Deutsche Bank, Allianz și DWS au refuzat să comenteze informațiile furnizate de sursele Bloomberg.

Orice vânzare de DWS ar putea atrage, de asemenea, interesul altor firme care doresc să își consolideze afacerile de administrare a activelor, inclusiv Amundi, cel mai mare manager de investiții din Europa, UBS Group AG și Morgan Stanley. Amundi, acționarul majoritar al Credit Agricole, s-ar uita la DWS dacă ar deveni disponibilă, potrivit surselor Bloomberg. Un reprezentant al Amundi a refuzat să comenteze această variantă.

Pentru managerii de active care vor să-și crească semnificativ operațiunile - și există mulți în aceste zile - o vânzare a DWS ar prezenta o oportunitate rară pentru o tranzacție importantă. Compania are una dintre cele mai mari oferte din Europa de fonduri tranzacționate la bursă, precum și o afacere imobiliară considerabilă.