Alo, Protectia Consumatorului? Iata in ce stare deplorabila sunt tinute produsele la Profi! Voi ati manca asa ceva?

Marfa insalubra Profi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini degustatoare surprinse de un internaut la un magazin Profi. Produsele sunt tinute intr-o mizerie lucie, iar clientii se arata socati de ce vad. Concret, intr-un magazin Profi, marfa este tinuta in conditii insalubre. Pungile cu pulpe de pui sunt tinute in mizerie, iar frigiderul in care sunt tinute pare sa nu functioneze asta deorece se poate observa cum pungile sunt dezgetate. Voi ati manca produsele tinute in asemenea conditii? REPORTERII COTIDIANULUI BUNA ZIUA IASI AU SCRIS ZECI DE ARTICOLE IN CARE AU DEZVALUIT CITITORILOR BATAIA DE JOC LA CARE SUNT SUPUSI CLIENTII SUPERMARKETURILOR. IATA DOAR CATEVA DINTRE TITLURI Bataie de joc la LIDL Nicolina! Portocale mucegaite si toalete ...