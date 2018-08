Alocatiile copiilor romanilor vor fi reduse drastic. 15.000 de familii vor fi afectate

Alocatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatia alocatiilor pentru copiii strainilor din Austria a fost discutata de presedintele Klaus Iohannis cu omologul sau austriac. Guvernul de la Viena va reduce drastic alocatiile pentru copiii expatilor in cazul in care cei mici nu locuiesc in Austria alaturi de parintii lor. Un proiect de lege in acest sens a fost prezentat de coalitia de guvernare si ar putea fi aplicat din 2019. In prezent, executivul de la Viena acorda o suma fixa de 172,4 euro pentru fiecare copil. Dupa reforma, parintii maghiari care lucreaza in Austria, spre exemplu, vor primi doar 93,61 de euro. In schimb, belgienii vor avea putin mai mult - 175 de euro. Guvernul estimeaza ca va economisi astfel 100 de milioane de euro anual. Cit ...