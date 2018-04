Alt mare incendiu in Rusia, intr-un mall pentru copii!

Incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incendiu puternic intr-un mall pentru copii. Autoritatile din Moscova sunt in alerta. A fost confirmat deja decesul unei persoane, iar trei pompieri au fost raniti. Incendiu a izbucnit miercuri la un mall dedicat copiilor, in Moscova, la doua saptamani dupa incendiul din orasul siberian Kemerovo, in care au murit cel putin 64 de oameni. Vezi si: In Rusia este zi de doliu national, dupa incendiul devastator care a luat 64 de vieti intr-un mall din Siberia. Oamenii acuza autoritatile ca ascund numarul real al mortilor Din primele informatii, o persoana a murit in incendiul de la mall-ul „Perseus pentru copii” din Moscova si cel putin 600 de persoane au fost evacuate, conform Digi 24. Flacar ...