Altercatie in comuna Clejani, judetul Giurgiu. Trei persoane cu plagi impuscate transportate la un spital din Bucuresti

"În această dimineaţă au fost mai multe apeluri pe 112 în legătură cu o altercaţie complexă la care au participat mai multe persoane, zeci de persoane, pe raza comunei Clejani, judeţul Giurgiu. Este vorba despre un conflict iscat între mai multe familii care locuiesc în zonă, un conflict care a degenerat în altercaţie şi în care, se pare, s-au folosit şi arme de foc. Suntem acolo în dispozitiv complex, am restabilit ordinea şi siguranţa publică, am condus participanţii la sediul subunităţii de poliţie, facem cercetări sub coordonarea procurorului de caz pentru a lămuri situaţia exactă", a precizat şeful IPJ Giurgiu.