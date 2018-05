Altex, teapa cu telefoane iPhone X! Pretul este incredibil! Oricine si le-ar permite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zilele acestea circula pe un anunt in care se spune ca ALTEX ar oferi telefoane IPHONE X la numai 1 euro. Chiar daca atat politistii cat si mass-media au avertizat in nenumarate randuri ca internetul este plin de capcane, iar nu tot ce zboara se mananca sau... nu tot ce apare pe retelele de socializare e real - inca mai exista persoane suficient de naive incat sa creada ca anumite companii sau persoane pot oferi gratuit telefoane mobile, televizoare sau chiar propriile autoturisme. Au fost nenumarate cazuri in care au fost create pagini false, furand identitatea unor persoane publice sau companii, in care fie Andra, fie Gigi Becali sau Andreea Esca spune-se ar oferi telefoane aurite sau si-ar da chiar masina perso ...