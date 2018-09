Am admirat-o, am iubit-o, am crezut-o aproape perfecta Un specialist nu s-a mai abtinut si a facut totul public: Cum ne-am lasat pacaliti…

Atunci cand ne gandim la Ducesa de Cambridge, printre primele lucruri care ne vin in minte se numara parul sau bogat si sanatos.

Orice schimbare de look, oricat de mica, in ceea ce priveste suvitele sale (precum tunsoarea cu breton afisata recent) devine titlu pe prima pagina a ziarelor din intreaga lume.

Un hairstylist celebru considera, insa, ca look-ul impecabil afisat de ducesa ar fi rezultatul unor extensii: “Uitandu-ma la pozele de dinainte si de dupa, opinia mea in calitate de profesionist este ca aceasta a apelat la extensii, intrucat parul sau pare mai bogat si mai stralucitor in ultimele luni”, a declarat Inanch Emir pentru revista Britain’s Now.

Se pare ca ducesa si-ar fi imbunatatit look-ul cu ajutorul extensiilor gradat si discret, fara ca cineva sa-si dea seama pana acum.

