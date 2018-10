Am aflat cine ii tine locul Biancai Dragusanu la atelier!

bianca dragusanu2

Bianca Dragusanu, alaturi de sora ei, au decis sa se alature unui proiect tv care le va tine departe de Romania timp de doua luni. Doar ca vedeta TV avea nevoie de un om de incredere care sa se ocupe de ateliept, in perioada in care e plecata, asa ca a apelat la cel mai bun prieten al ei.

Astfel, acum Razvan Botezatu, spun sursele noastre, a ramas ”pe cap” cu tot ceea ce inseamna atelier, el fiind responsabil cu onorarea comenzilor, cu achizitionarea de materiale si, mai nou, chiar si cu crearea unor rochii care sa fie pe gustul celor care le comanda.

Neavand un proiect in tv si, in plus, un contract strict cu postul la care a lucrat, Razvan Botezatu a intrat intr-un impas financiar relativ dificil. Doar ca norocul lui a fost Bianca Dragusanu, cea mai buna prietena a prezentatorului TV care, fara sa stea pe ganduri, s-a implicat imediat si l-a salvat de la un faliment sigur. Mai exact, ea l-a ajutat financiar si l-a sprijinit moral, Bianca luand decizia sa il duca la atelierul ei de haine pentru a lucra acolo, impreuna. Asa ca, spun sursele noastre, acum, Razvan, cot la cot cu Bianca, lucreaza in atelierul vestimentar al frumoasei vedete si care, asa cum recunoaste chiar Dragusanca, merge foarte bine.

