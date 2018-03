Am aflat! Iata de ce poarta Liviu Dragnea mustata: "M-au pedepsit"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a dezvaluit, intr-un interviu, de ce poarta mustata si cand a fost singura data cand a fost nevoit sa renunte la ea. "A fost dorinta mare a bunicului si tatalui meu sa las mustata sa creasca. Ei au fost foarte suparati cand din cauza comportamentului meu nu foarte adecvat in Armata.…Eram destul de nebuni in Armata. Dupa ce am luat la facultate am facut Armata la termen redus la o unitate din Pantelimon. Am fost tuns la zero si eu si alti colegi. Mi-au ras si mustata. Am fost cel mai suparat om. Am evitat sa ma vada tata pana mi-a mai crescut mustata. Si tata a fost suparat. M-au pedepsit atunci pentru ca mai saream gardul cu cativa colegi", a spus Liviu Dragnea, pentru Adevarul. CITESTE SI:&nbs ...