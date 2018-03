„Am aruncat un geamantan la ghena. Sambata dimineata, la 8:00, ne-au trezit niste batai puternice in usa”

Intr-o sambata dimineata pe la ora 8, cam la doua saptamani dupa ce ne-am mutat in Vancouver, am fost treziti de niste batai puternice in usa. Ne-am trezit buimaci, ca sa constatam ca sursa intregului tambalau era administratorul cladirii de 17 etaje, care voia sa stie daca noi am lasat un geamantan in camera unde se depoziteaza gunoiul. Intrebarea era retorica pentru ca stia asta deja. Incaperea respectiva, la fel de curata ca o clinica stomatologica, mobilata cu zece containere de diverse marimi si culori destinate aruncarii gunoaielor menajere, e supravegheata video.

Deci, da, noi abandonaseram acolo un geamantan, dupa ce ne plimbaseram cu el in portbagaj zile intregi. Era inca in buna stare, dar model mai vechi, si il luaseram de la Bucuresti exact in ideea de a mai aduce cateva lucruri – inchipuiti-va ca nu e deloc simplu sa te muti in alta tara - si apoi de a-l arunca, pentru ca in apartamentul nostru inchiriat nu ai unde sa pastrezi o gramada de geamantane.

Stiam ca in privinta gunoaielor acest oras are reguli stricte, dar e clar ca eram inca ignoranti. Pe de alta parte, nu consideram ca geamantanul nostru, aflat inca in buna stare, e un gunoi in adevaratul inteles al cuvantului. Ne gandeam doar ca ar mai putea fi util cuiva si ca cei care se ocupau de ridicarea containerelor l-ar putea da unei asemenea persoane. Mai stiam si ca nu avem voie sa lasam in acea incapere mobila sau haine pe care nu le mai folosim – citisem instructiunile de pe usa -, dar geamantanul nu era nici una nici alta. Asta, in mintea noastra. Pentru ca administratorul credea altceva si a fost foarte categoric, spunandu-ne ca ne da deocamdata doar un avertisment pentru ca suntem nou-veniti, si nu, Slava Domnului, si o usturatoare amenda.

Asta mi-a amintit cat de simple erau lucrurile la Bucuresti. Dar, „simplu” nu inseamna intotdeauna si „bine”. Fata de Vancouver care s-a inscris in cursa pentru „cel mai verde oras din lume“, tinta pana in anul 2020, – reciclarea gunoaielor, reprezentand o infima parte a acestui proiect, fiind deja bine pusa la punct – Bucurestiul, cu doar 13% din gunoi reciclat, e un biet elev analfabet. Dar, pentru mine, e o experinta complexa. Da, asta cu aruncatul gunoiului. Pentru ca una e sa vizitezi un oras curat, ca Stockholm sau Copenhaga, si alta e sa ajungi sa traiesti intr-unul.

La blocul din Bucuresti in care locuiam, situat in zona Pietii 1 Mai, toata lumea se baza pe Eugen. Era omul angajat de administratie sa faca curatenie si, din fericire, locuia chiar intr-o camaruta din imobil, deci era mereu la dispozitie. Si, sincer, deseori ma intrebam ce s-ar fi ales de noi daca nu exista Eugen. Ghena se infunda frecvent si, uneori, un miros intepator de varza acra iti muta nasul. Cand il intrebam ce Dumnezeu s-a intamplat cu ghena, Eugen isi ridica resemnat umerii plapanzi si imi spunea ca nici nu-mi pot imagina.

Fenomenul se repeta deseori pe la finele primaverii cand oamenii goleau pe ghena butoaie cu zeama si resturi de muraturi. Nu mai spun ce se intampla cu spatiul destinat ghenei de gunoi. Acolo oamenii aruncau tot ce nu incapea in ghena sau dupa ce o infundasera deja: cartoane si plastice de la toate jucariile si televizoarele si mobilele si alte articole care va trec prin cap, sticle de la toate petrecerile, ambalaje de la toate mancarurile… Nu mai povestesc cum era dupa vreo renovare sau dupa Craciun si Paste! Iar Eugen mergea zilnic, de la un etaj la altul si cara jos toate acestea. Uneori gasea printre gunoaie si lucruri ce mai puteau fi folosite, cum era si cazul geamantanului din povestea mea de imigrant, sau jucarii si haine, pe care fie le dadea mai departe unor oameni saraci, fie le valorifica, vanzandu-le pe cativa banuti altor oameni amarati.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.