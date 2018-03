„Am ascuns pentru ca nu am considerat ca trebuie sa o spun in gura mare”. Cel MAI MARE SECRET al artistului Fuego. Fanii isi vor schimba PAREREA cand vor afla asta despre el

Fuego

Fuego, unul dintre cei mai cunoscuti artisti din Romania, a vorbit despre viata sa personala. Artistul a dezvaluit un secret al sau pe care nu a vrut sa-l dezvaluie, si anume, este vorba despre proiectul lui de suflet.

Paul Surugiu isi doreste sa ajute artistii aflati la ananghie. El picteaza, iar banii pe care ii obtine din vanzarea tablourilor, ii doneaza artistilor care au o situatie financiara precara.„Da, e adevarat! Proiectul meu se cheama Arta pentru suflet si multa vreme am tinut secret acest lucru pentru ca nu vreau sa fac din asta un subiect pentru mass-media. Sunt aproape 50 de artisti pe care i-am ajutat. I-am adus bucurie pe chip maestrului Ilie Micolov, dar si altora”, a dezvaluit Fuego.

Fuego a absolvit Liceul „Dr. Ion Ratiu” Turda si Facultatea de Teatru din cadrul Universitatii Ecologice. Insa, in paralel cu aceste studii, in particular, Fuego a urmat cursuri de canto. Colaboreaza cu Marius Teicu – compozitor si profesor, Carmen Aldea Vlad – textier, obtinand trofeul de cristal la festivalul Slagarul de aur de la Minsk. De asemenea a luat si premiul pentru cel mai bun album de colinde al anului, Spre rai.

A participat la Festivalul Mamaia – Trei din Zece pentru un Spectacol – editia a VIII-a – trofeul concursului cu piesa – Esti visul meu – Trofeul de Cristal – pentru cea mai buna voce a Facultatii de Muzica. Marele Premiu la Festivalul – Zambete pe portativ, Marele Premiu de Regie pentru punerea in scena a spectacolelor – Reactiune in doi – dupa I. L. Caragiale si Geamantanul cu amintiri”.

