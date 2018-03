„Am ascuns pentru ca nu am considerat ca trebuie sa o spun in gura mare” Multa vreme a tinut secret, insa a dat cartile pe fata. Ai fi banuit asa ceva despre el?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fuego, unul dintre cei mai cunoscuti artisti din Romania, a vorbit despre viata sa personala. Artistul a vorbit despre un secret al sau pe care nu a vrut sa-l dezvaluie mult timp! Este vorba despre proiectul lui de suflet, pe care l-a tinut la secret pentru ca a considerat ca nu trebuie sa o spuna in gura mare. Fuego – pe numele real Paul Surugiu – isi doreste sa ajute artistii aflati la ananghie. El picteaza, iar banii pe care ii obtine din vanzarea tablourilor, ii doneaza artistilor care au o situatie financiara precara. Cand nu se afla pe scena, Paul Surugiu, in varsta de 39 de ani, de gasit in atelierul lui de pictura. Cantaretul a povestit pentru Click! despre marea lui pasiune, la care renuntase, ani la rand, ...