Am dat ORDINUL dupa 12 noaptea. Am stat intr-o cladire a guvernului. Prefectul Capitalei vorbeste despre VIOLENTELE care necesitau restabilirea ordinii publice. Cum se contrazice CLISERU cu jandarmii

Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, a declarat, luni, ca in timpul Mitingului Diasporei din 10 august nu a fost in centrul mobil de comanda, ci intr-o cladire guvernamentala. Potrivit ei, ordinul de evacuare a pietei a fost emis dupa ora 12 noaptea. Presedintele Comisiei pentru aparare din Senat, Marcel Vela, a anuntat ca la urmatoarea sedinta a comisiei vor fi invitati la audieri prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, maiorul Laurentiu Cazan, dar si ministrul de Interne, Carmen Dan, sedinta de luni fiind amanata din lipsa de cvorum.

„Astazi, colegii de la PSD au fost cei care au decis lucrarile comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, in sensul ca au absentat si neavand cvorum de sedinta, conform regulamentului, a fost necesar sa sa amanam lucrarile comisiei.Apreciez faptul ca prefectul capitalei a fost prezent, dar neavand cvorum nu puteam sa incepem sa demaram lucrarile comisiei si tot ceea ce tinea de intrebari si in consecinta toate aceste detalii pe care dorim sa le descoperim, cu tot ceea ce s-a intamplat pe 10 august, toate acestea le vom reprograma la urmatoarea sedinta a comisiei, care probabil, discutand cu colegii din Biroul permanent, va avea loc saptamana viitoare, marti. Pe langa cei care au fost astazi invitati, pentru a nu mai avea surprize ca ministrul Afacerilor Interne nu comunica jandarmeriei invitatia senatorilor, martea viitoare o vom invita si pe doamna Carmen Dan”, a declarat presedintele Comisiei pentru aparare a Senatului, Marcel Vela, dupa suspendarea sedintei.

Acesta a adaugat ca pana in momentul inceperii sedintei Comisia nu a primit nicio confirmare de la MAI, privind participarea maiorului Laurentiu Cazan la audierea Comisiei.

„Pana in aceasta dimineata nu am primit nicio confirmare de la MAI, pentru ca invitatia nu a fost personala domnului Cazan, el fiind militar. Pana astazi doamna ministru nu ne-a dat niciun raspuns. Pentru urmatoarea sedinta o sa facem invitatii si pentru Jandarmerie, nu doar pentru MAI, pentru ca doamna ministru nu s-a obosit nici sa ne comunice si nici sa il anunte probabil pe domnul Cazan. Acesta a sustinut ca a fost necesar sa suspende sedinta, deoarece membrii social-democrati au absentat”, a precizat Marcel Vela.

Senatorul USR, Nicu Falcoi a sustinut, de asemenea, ca „sunt zvonuri” ca daca Comisia de aparare continua cu invitatiile, acestia nu s-ar mai prezenta la sedintele Comisiei.

„Sunt zvonuri ca nu ar veni daca mai chemam in continuare pe doamna ministru, pe mai stiu eu cine. Eu sper sa nu se intample de acest lucru, sper ca senatorii PSD sa dea dovada de maturitate”, a afirmat Falcoi.

”Violentele care necesitau restabilirea ordinii publice s-au intamplat mult mai tarziu, cand s-a dat foc la fel de fel de elemente de mobilier urban Nu are importanta unde erau. (Ordinul - n.r.) Era de restabilirea ordinii publice. Nu putea sa eliberam un spatiu si pe strazi sa se intample acte de vandalism sau de terorism. Cred ca era dupa 12 noaptea (cand am semnat ordinul - n.r.). (...) Nu stiu ce spune MAI si eu spun ce spun eu”, a spus Speranta Cliseru.

Ea a mai spus ca a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice pe baza informatiilor de la Jandarmerie.

Declaratiile prefectului vin in contextul in care jandarmii au sustinut ca au primit ordin din partea Sperantei Cliseru la ora 23.11.

De asemenea, prefectul Capitalei a reiterat faptul ca nu a fost prezenta in centrul mobil de comanda, dar se afla intr-o cladire a Guvernului.

”Eu nu m-am aflat in centru de comanda. Nu existau doua centre. Eu nu m-am aflat in centru. Centrul mobil este intr-un vehicul mobil. Eu m-am aflat intr-o cladire din cladirile care apartin de guvern, dar nu in cladirea guvernului. Nu aveam niciun monitor”, a declarat Speranta Cliseru.

Ea a venit luni la Senat, pentru a participa la sedinta Comisiei de aparare, tema urmand a fi protestul de pe 10 august, dar sedinta nu s-a putut desfasura din lipsa cvorumului, fiind prezenti doar sase din cei 13 membri ai comisiei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.