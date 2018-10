Am o veste buna și una proasta

Indicele ROBOR la 3 luni scade, dupa doua saptamani de creștere Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, marți, la 3,15%, de la 3,17% luni, după creșterea de vineri și stagnarea de luni, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). Furnizarea de lichiditate a dat rezultate. Citește și: Ce este ROBOR […] The post Indicele ROBOR la 3 luni scade, după două săptămâni de creștere appeared first on Cancan.ro.

Interlopii vitezomani. Prințișorul țiganilor din Iași a ramas fara permis dupa ce a „zburat" cu BMW-ul prin localitate Belele mari cu Poliția Rutieră, în familia interlopului Cosmos Tănase, zis și „Prințul țiganilor din Iași". Atât Cosmos cât și fiul său, Aleodor, au fost prinși conducând cu viteză și au rămas fără permise de conducere. Feciorul cel mare al lui Cosmos Tănase a dat în judecată Poliția și contestă un proces-verbal prin care a […]

Achiziția corvetelor de peste 1 miliard de euro pentru MApN, aproape de final. Astazi se depun ofertele finale! Mult așteptatele corvete multifuncționale care vor intra în dotarea Forțelor Navale Române ar putea fi cumpărate la fina ...

Schimbari la conducerea CEC Bank. Ministerul Finanțelor a facut nominalizarea Ministerul Finanțelor Publice i-a nominalizat în Consiliul de Administrație al CEC Bank pe Laurențiu Mitrache și Bogdan ...

Curs BNR 2 octombrie 2018: Cat a crescut euro și cat costa 1 dolar În a doua zi a lunii Brumărel, Euro este în creştere! Toate astea după ce ieri leul s-a apreciat la 4,65 lei, la patru şedinţe consecutive în care cursul BNR a fost peste 4,66 lei. Curs BNR 2 octombrie 2018: Cât a crescut euro și cât costă 1 dolar Euro creşte la 4,66 lei, faţă […]

Calin Popescu Tariceanu, despre dezbaterea din comisia LIBE: Luarile de poziție au dovedit o lipsa de informare Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, referitor la dezbaterea LIBE de luni, în care Frans Timmermans a criticat modificarea legilor justiției, că discuțiile au arătat o lipsă de informare și s-au folosit multe generalități. „Nu sunt încântat de postura în care s-a aflat România în dezbaterea din Comisia LIBE, dar, din punctul meu de […]

Liderul PMP, Eugen Tomac: Mesajul Comisiei Europene arata ca oficialii europeni cunosc evolutiile interne din Romania Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, marţi, pentru MEDIAFAX, că oficialii europeni au adresat „un mesaj extrem de dur” Guvernului, adăugând că ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui să îşi depună demisia şi „să se supună anchetei” prinvind protestul din 10 august.

Neeru Agarwal a murit fulgerator la 62 de ani. Celebra actrița a cazut in baie Lumea filmului de peste hotare a primit o veste cumplită astăzi! Neeru Agarwal s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani. Cunoscută și pentru rolul din serialul "Yeh Hai Mohabbatein", actrița a fost găsită fără suflare în baia din propria locuință. Moartea ei a fost confirmată de buna ei prietenă şi fostă colegă de […]

