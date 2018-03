Am oprit masina pe centura si o fata s-a apropiat facandu-mi semn. Deschid geamul si o intreb: “Cat?” – 15 lei! Ieftin! ma gandeam eu…

Rasul înseamnă mai mult decât umor! Nu ne opreste nimeni sa radem, mai ales ca suntem renumiti in a face haz de necaz. In cele mai grele clipe, romanul tot a gasit un moment in care sa-si dea capul pe spate si sa rada in hohote.

Apoi, nu exista nicio lege prin care rasul, in Romania, sa fie interzis. O porție bună de râs, un chicotit sunt binevenite oricând, așa că vă propun un banc amuzant despre FETELE DE PE CENTURA si despre micile surprize din viața de zi cu zi:

Am oprit masina pe centura si o fata s-a apropiat facandu-mi semn.

Deschid geamul si o intreb:

– Cat?

– 20 de lei!

Ieftin! ma gandeam eu…

I-am intins 20 de lei si nenorocita mi-a dat 2 cutii de pocnitori!

