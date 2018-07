O femeie merge la preot, sa se spovedeasca.

Femeia: – Parinte, am pacatuit!

Preotul: – Ce ai facut?

Femeia: – Am luat-o … in mana!

Preotul: – Vai, ce pacat! Uite cum facem, ca sa te ierte Cel de Sus! Mergi la cel mai indepartat rau din sat si te speli!

Zis si facut.

Duminica, la liturghie, nici o femeie in biserica.

Preotul: Diacone, unde sunt femeile?

Diaconul: – La rau! Se spala pe maini!

Protul: – Dar preoteasa?

Diaconul: – Face gargara!

