Am stropit pomii fructiferi din curte cu acest amestec si nu au mai fost atacati de boli – Trucul pe care trebuie sa il stii si tu

Pom fructifer Cand m-am mutat acum cativa ani la tara, am vrut si eu ca tot gospodarul sa am in curte cativa pomi fructiferi. Am cumparat puieti, i-am plantat, s-au prins, si initial toate au mers bine pana au inceput daunatorii… Cum nu doream sa stropesc cu chimicale, am incercat multe metode care au esuat lamentabil. Dupa ce am pierdut primii pomisori, am aflat de la un amic mai priceput despre o reteta care m-a amuzat initial si nu i-am dat mult credit, insa surpriza a fost uriasa. Cum am procedat: Dintr-un litru de lapte de vaca crud si 3 litri de apa pe care ii punem intr-o pompa de stropit de maxim 8 litri obtinem un lichid alburiu la care mai adaugam o lingura de aracet de tamplarie, pentru ca subst ...