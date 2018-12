Am trait impreuna vara nebuna a lui '94: "Hagi presedinte" si golul care a scos Romania in strada

19 iunie. Ora 03:04. In "creierii noptii", milioane de romani stau cu sufletul la gura. La un ocean distanta, tocmai in Statele Unite, America pentru cei mai multi dintre conationalii nostri, echipa nationala joaca in primul ei meci la World Cup '94. Este minutul 34 al partidei impotriva Columbiei, Hagi suteaza din banda stanga si o tara intreaga isi tine respiratia.