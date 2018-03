Am urat-o pe mama toata viata mea.

Ma enerva cu grija ei si ma batea la cap.

Abia cand a murit, m-am uitat in sicriul ei, iar ce am vazut acolo…

Marc Mero este un fost boxer american si luptator de wrestling profesionist.

Dependent de droguri, el s-a indepartat tot mai mult de mama lui, din cauza mai multor certuri pe care cei doi le-au avut de-a lungul timpului.

Arata-mi anturajul tau, iar eu iti voi prezenta viitorul tau.

De unde stiu asta?

Deoarece mi-am petrecut timpul cu ratati si uite asa am devenit cel mai mare ratat dintre toti! Pentru ca am renuntat la orice visasem inca din copilarie, din cauza persoanelor pe care le-am ales sa fie in jurul meu.

Prietenii mei ma duceau acasa pe la vreo doua sau trei noaptea. Eram drogati, beti, radeam in masina.

Opreau in fata casei si imi ziceai: ‘Marc, Marc! Lumina e inca aprinsa’. La care eu imi ziceam `Oh, fir-ar! Mama e inca treaza!.

Vedeti voi, mama nu se punea niciodata sa doarma pana nu stia ca fiul ei e inca viu. Intram in casa si ma ruga sa stau de vorba cu ea, dar ii spuneam de fiecare data ca sunt obosit.

Cum am rasplatit-o? Imbatandu-ma?! Drogandu-ma?! Facand prostii?! Iesind cu ratati?! Pentru ce toate astea?

Tot ceea ce si-a dorit a fost sa vorbeasca cu mine. As vrea sa pot sa vorbesc acum cu tine, mama! Mi-as dori sa vezi ce fac. De ce nu am putut sa fiu un fiu bun?

Mama mi-a fost mereu alaturi, dar nu am apreciat-o. Asta pana cand moartea mi-a luat-o si a fost prea tarziu.

Cat de pretios este acest dar al vietii si familiile noastre si cat de usor pot fi luate! Vedeti, eu nu mai traiesc in timp, ci in momente.

Nu in buzunarul tau este ceea ce conteaza. Este vorba de dragoste. Dragostea este doar un cuvant; pana cand apare cineva si ii da un inteles. Tu esti acel inteles! Iar cu cat realizezi mai curand acest lucru, cu atat mai bine”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.