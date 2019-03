Amalia Enache locuieste in aceeasi casa de aproape 20 de ani! Cum arata locuinta - VIDEO

Amalia Enache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Amalia Enache s-a mutat din Timisoara in Bucuresti in urma cu 19 ani. Din anul 2000, prezentatoarea Stirilor Pro TV locuieste in aceeasi casa. In primii patru ani, Amalia a locuit in chirie, urmand sa devina proprietarul locuintei din anul 2004. Asadar, cum arata casa Amaliei Enache? Cum arata casa Amaliei Enache! Locuieste acolo de aproape 20 de ani De cand s-a mutat in Bucuresti, Amalia Enache locuieste in aceeasi casa! Acesta este locul in care Amalia isi creste si fetita! Amalia Enache a rabufnit, dupa ce fiica ei a fost sicanata de o tanara, pe aeroport. Internautii au invinuit vedeta. Mansarda in care locuieste Amalia Enache exprima intr-un totul personalitatea stiristei. „Sunt proprietar ...